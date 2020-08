Mega deuk in omzet auto- en motorsector

Door corona stortte de levering en verkoop van auto’s volledig in. Ⓒ Foto ANP/HH

De omzet in de auto- en motorbranche heeft in een kwart eeuw niet zo’n deuk op gelopen als in het tweede kwartaal van dit jaar. De omzet lag 25% lager dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).