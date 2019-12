Kleine uitslagen op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) vrijwel vlak op 28.136 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3170 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kwam wel van zijn plaats en steeg 0,3 procent, tot 8741 punten.

China en de Verenigde Staten maakten kort na de opening bekend dat ze een zogeheten 'fase 1-deal' hebben gesloten. Dat betekent dat nieuwe Amerikaanse importheffingen op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen die zondag zouden ingaan, worden opgeschort. China heeft onder meer toegezegd meer Amerikaanse producten, zoals landbouwgoederen en farmaceutische producten, te kopen.

Broadcom

Bedrijven die getroffen zouden worden door de nieuwe heffingen, werden hoger gezet. Onder meer technologiebedrijf Apple (plus 1,3 procent) en speelgoedmaker Hasbro (plus 1,4 procent) en winkelketens als Walmart (plus 0,3 procent) stonden om die reden in de schijnwerpers. Walmart werd echter wel weer dwars gezeten door tegenvallende cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen.

Er was ook aandacht voor chipproducent Broadcom die met cijfers kwam. Broadcom haalde meer omzet, maar minder winst en ging 4 procent omlaag. Ook de softwareconcerns Oracle en Adobe openden de boeken. Oracle verloor 3,3 procent na een iets hogere omzet. De cijfers van Adobe leiden tot meer jubel met onder meer een recordomzet. De maker van onder meer beeldbewerkingsprogramma Photoshop werd 4,6 procent hoger gezet.

De euro was 1,1119 dollar waard tegen 1,1129 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 59,83 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 65,03 dollar per vat.