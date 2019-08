Staalreus ArcelorMittal duikt in verlies

De tweedekwartaalomzet ging naar $19,28 miljard, tegenover $19,99 miljard in 2018. Daarmee bleef het $380 miljoen boven de consensus van analisten gepeild door Alpha Research.

Net als dochterbedrijf Aperam woensdag eist het bedrijf ingrepen van de Europese Commissie tegen de instroom van goedkoop staal naar de regio. De marktleider voorziet nog altijd groei van staalverwerking met 1,5% dit jaar.

Netto bedroeg zijn resultaat $447 miljoen verlies, tegen $1,865 miljard winst vorig jaar in dezelfde maanden. Het operationeel resultaat duikelde naar $158 miljoen in het rood, tegen nog een plus van $2,36 miljard vorig jaar.

Dat meldde topman Lakshmi Mittal van ’s werelds grootste staalmaker donderdag voorbeurs. Hij verwees naar overcapaciteit die aanhoudt.

Afname productie

Dit voorjaar beperkte ArcelorMittal tot twee keer toe de productie vanwege de lagere vraag naar vlakstaal bij klanten, waaronder bouwbedrijven en autoproducenten. Toch voorzag Mittal een lichte toename in de vraag voor de rest van het jaar.

„Na een sterk 2018 zijn de marktomstandigheden in de eerst ehelft van 2019 erg hard geweest, waarbij de winstgevendheid van ons staalonderdeel heeft geleden onder de lagere staalprijzen in combinatie met hogere materiaalkosten”, aldus Mittal.

Dat werd deels goed gemaakt door zijn mijnbouwactiviteiten, deels profiterend van de ijzerertsprijzen.

Per aandeel zakte het resultaat in het tweede kwartaal naar $0,44 verlies, afgezet tegen een plus van $1,84 in dezelfde periode een jaar eerder.

Vooraf rekenden analisten voor afgelopen kwartaal op een winst per aandeel van $0,49, wat een afname van ruim 70% op jaarbasis zou zijn geweest voor het in Luxemburg gevestigde bedrijf dat in 2006 werd gevormd uit een fusie van Arcelor en Mittal Steel.

De hoge prijs van ijzererts speelt parten, terwijl de vraag in heel Europa naar staal laag is.

Gemiddeld rekenden analisten op een bedrijfsresultaat van $1,529 miljard. Dat werd $1,555 miljard, de helft van vorig jaar.

Vorig jaar eindigde de totaalomzet bij €76,03 miljard. De eerste jaarhelft heeft ArcelorMittal $38,47 miljard binnengehaald, in dezelfde zes maanden van 2018 was dat $39,18 miljard.

Arcelor maakte een moeilijke tijd door. Over een jaar vergeleken, staat het aandeel vanaf juli rond 45% negatief.

ArcelorMittal produceerde vorig jaar 93 miljoen ton staal, met wereldwijd zo'n 209.000 werknemers.