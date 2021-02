Belegger maakt draai naar KPN; zware dag vastgoed

De AEX-index noteert rond kwart voor vier 0,1% hoger bij 653,39 punten na een opgewekte start. De AMX koerst 0,7% in het groen bij 988,4 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook nog groen. Frankfurt en Parijs dikken tot 0,6% aan.

Over breed front verbetering

In de middag bracht het banenrapport uit de Amerikaanse private sector van salarisverwerker ADP weinig reuring. Het aantal nieuwe banen over de maand januari kwam uit op 174.000. En maand eerder werd het banencijfer bijgesteld naar een afnamen van 76.000. Volgens Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, was de verbetering na de slechte laatste maand in 2020 over een breed front zichtbaar geholpen door de versoepeling van de lockdowns in de belangrijke regio’s, zoals Californië en New York. „Het is nu afwachten hoe het officiële banenrapport in de VS er uit gaat zien. Dat zal ook een rol kunnen spelen in de onderhandelingen van Biden met de Republikeinen over de hoogte van het voorgenomen nieuwe stimuleringspakket.”

In de ochtendhandel kwam er nog bedrukt economisch nieuws vanuit de eurozone. De bedrijvigheid in de dienstensector over de maand januari is opgelopen. De inkoopmanagersindex daalde van 49,1 naar 47,8. „Met de aanscherpeing van de lockdowns in veel EU-landen afgelopen maand gaat de eurozone naar verwachting in het eerste kwartaal opnieuw een negatieve groei laten zien”, stelt Koopman.

Horizon op lange termijn

De Rabo-econoom kijkt met een positieve blik naar het beursklimaat. „Zolang beleggers de horizon op maar op de lange termijn gericht kunnen houden door over de pandemie heenkijken met de voortgang van het vaccinatieprogramma is er weinig aan de hand. Alleen bij het opduiken van nieuwe varianten van het coronavirus die nog veel besmettelijker zouden zijn, kan het vertrouwen op de proef worden gesteld.”

Cees Smit, handelaar bij Today’s, benadrukt dat de aandelenbeurzen na de verzwakking van vorige week het verlies al weer snel hebben weggewerkt. Hij wijst er op dat er gemengde signalen komen vanuit het vaccinatiefront en ook bij de resultaten uit het cijferseizoen die de stemming bepalen. „Het is wel opvallend dat een aandeel, zoals Tesla, weer flink opveert ondanks het nieuws over de terugroepacties van een aantal modellen en de nieuwe mislukte rakettest van SpaceX.”

Technologiereus Alhabet (Google) verraste Wall Street met een recordomzet van bijna $57 miljard afgelopen kwartaal, bij $15 miljard winst (2019: $11 miljard). Vooral advertentieopbrengsten trokken aan. Topman Jeff Bezos van Amazon droeg de dagelijkse leiding over bij de webwinkelreus. Hij gaat zich met ’nieuwe producten’ bezighouden.

GameStop

De verhoogde volatiliteit rond het aandeel GameStop blijft zorgen baren. De Amerikaanse minister van Financiën Yellen roept waarschijnlijk vandaag toezichthouders van de financiële markten bijeen om de gevolgen van hevige schommelingen van koersen te bespreken.

GameStop verloor dinsdag, na een rit van bijna 1800% omhoog, 60% waarde. Ook de AFM bekijkt de situatie. „Uitzonderlijke situaties” kunnen een reden zijn om bepaalde types orders niet meer uit te voeren, aldus de AFM, die overleg heeft met brokers. Volgens Smit is de kans groot dat het speeltje met noodlijdende bedrijven, zoals GameStop, door kleine beleggers op zijn einde loopt mede doordat internetbrokers de handel in deze fondsen aan banden aan het leggen is. „Particuliere beleggers lijken toch eieren voor hun geld te kiezen ondanks de herhaalde oproepen op platforms om stand te houden.”

DSM gewild

Bij de hoofdfondsen zit chemieconcern DSM in de voorhoede met 1,7% koerswinst. Telecombedrijf KPN komt aardig bovendrijven met een plus van 1,6%. Unilever dat donderdag de boeken open doet, is goed voor een 1% hogere koers.

Banken moeten terrein prijsgeven na de domper uit de eurozone. ING zakt 0,6% weg, terwijl ABN Amro 1,5% laat liggen.

Philips koerst 0,1% lager . Het medisch technologiebedrijf overweegt volgens Bloomberg de beursgang van zijn tak die huishoudelijke apparaten zoals stofzuigers. Tot nu toe zou er vooral interesse van Chinese kopers zijn. Smit houdt er rekening mee dat Philips uiteindelijk gaat kiezen voor een beursgang van zijn huidhoudelijke tak gelet op de goede ervaringen met ASML en Signify en het huidige beursklimaat.

Onderaan noteert winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield op 4,5% teruggang.

Olie- en gasbedrijf Shell raakt richting zijn kwartaalcijferpresentatie op donderdag 1,2% kwijt.

Signify gekocht

Bij de middelgrote fondsen doet verlichtingproducent Signify goede zaken met 2% winst. SBM Offshore gaat 0,6% hoger.

Bij smallcaps worden bouwers BAM (+2,7%) en Heijmans (+1,5%) weer opgepikt. Diervoederproducent ForFarmers gaat 2,2% vooruit.

Supermarktketen Sligro zakte hier 2,1%. ING verhoogde het koersdoel met €2 bij een houden-advies.