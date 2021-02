Futures: AEX opent hoger, Philips in vizier

Beleggers verwerken daarnaast de sterke resultaten van de Amerikaanse techbedrijven Amazon en Google-moederbedrijf Alphabet. Ook wordt uitgekeken naar het banencijfer van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP.

De Amsterdamse beurs zal naar verwachting hoger openen. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken verder te klimmen. Dinsdag dikten de Europese markten al tot 1,9 procent aan. Ook Wall Street zette de opmars voort. De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent hoger op 30.687,48 punten. De brede S&P 500 won 1,4 procent en techbeurs Nasdaq kreeg er 1,6 procent bij.

Op het Damrak lijkt Philips nu toch serieuzer na te denken over een beursgang voor zijn tak die huishoudelijke apparaten als koffiezetapparaten en airfryers maakt. Persbureau Bloomberg meldde dat de verkoop van het onderdeel door allerlei coronabeperkingen moeizaam verloopt. Philips kreeg voor de verkoop van de huishoudtak vooral interesse van Chinese kopers. Door reisbeperkingen vinden die het moeilijker om naar Nederland te komen voor het boekenonderzoek.

In Frankfurt presteerde Siemens afgelopen kwartaal veel beter dan analisten hadden verwacht. Het Duitse technologieconcern profiteerde vooral van een sterk herstel in China en schroefde zijn verwachtingen voor de omzet en winst op. In Madrid kwam Santander met cijfers. De Spaanse bank leed in het coronajaar 2020 een recordverlies. Door de economische verslechtering als gevolg van de pandemie moest het financiële concern meer geld opzij zetten om mogelijke verliezen op leningen op te vangen.

Beleggers houden ook de ogen gericht op de beursgekte rond GameStop. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen roept de financiële toezichthouders bijeen om te spreken over de hevige koersschommelingen als gevolg van handel door particulieren in aandelen van onder meer GameStop. Vorige week schoot het aandeel van de gamewinkel flink omhoog, maar maandag en dinsdag kelderde de koers. In Nederland voert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) overleg met brokers als BinckBank en DeGiro over beperkingen die zij aan beleggers oplegden bij de aankoop van aandelen in GameStop.

De euro was 1,2034 dollar waard, tegenover 1,2021 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 54,98 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer op 57,70 dollar per vat.