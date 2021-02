ING leidt forse opmars AEX

De AEX-index noteert 0,9% hoger bij 659,5 punten. De AMX koerst 0,6% hoger bij 988,2 punten.

Beurzen in Europa bewogen in dezelfde tred mee. In Frankfurt presteerde Siemens afgelopen kwartaal veel beter dan analisten hadden verwacht.

Bank ING werd positiever over de Nederlandse industrie. Na 5% afname vorig jaar, zorgt meer productie van auto’s, chips, verpakkingsmateriaal en activiteiten in de farmacie vanwege het coronavirus in totaal 2,5% groei.

Zorgen waren er in Azië na cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit: de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector groeide in januari in het traagste tempo in negen maanden.

In Azië sloot de Nikkei 1% hoger, de derde winstdag op rij.Mitsubishi Motor en elektronicaconcern Panasonic kwamen met beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten. Dinsdag werd de noodtoestand in Tokio verlengd tot 7 maart. De Hangseng bleef wat

De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 % hoger op 30.687,48 punten.

Technologiereus Alhabet (Google) verraste met een recordomzet van bijna $57 miljard afgelopen kwartaal, bij $15 miljard winst (2019: $11 miljard). Vooral advertentiekosten trokken aan. Activiteiten in clouddiensten, zoals recent samenwerking met Ford, trokken aan. Topman Jeff Bezos van Amazon droeg de dagelijkse leiding over. Hij gaat zich met 'nieuwe producten' bezighouden.

De verhoogde volatiliteit rond het aandeel GameStop blijft zorgen baren. De Amerikaanse minister van Financiën Yellen roept waarschijnlijk vandaag toezichthouders van de financiële markten bijeen om de gevolgen van hevige schommelingen van koersen te bespreken evenals beperkingen in aankopen die brokers doorvoerden. GameStop verloor dinsdag, na een rit van bijna 1800% omhoog, 60% waarde. Ook de AFM bekijkt de situatie. "Uitzonderlijke situaties" kunnen een reden zijn om bepaalde types orders niet meer uit te voeren, aldus de AFM, die overleg heeft met brokers.

Om 11 uur komt de schatting van de inflatie van eurozone over januari, van invloed voor rentes in de markt.

ING drijft opmars

Bij de hoofdfondsen noteert ING 2,5% winst. Aegon boekt 1,3% winst.

Techfonds Prosus zit met 2% toename in het spoor.

Bij de middelgrote fondsen noteert Air France KLM 1,4% winst.