Record: ruim helft van stroom opgewekt met zon, wind en biomassa

Door de harde wind hebben windmolens veel stroom opgewekt in maart. Dat geldt ook voor deze molens aan de boorden van het IJsselmeer, nabij Urk. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG (ANP) - Meer dan de helft van de elektriciteit die in maart werd gebruikt in Nederland, was opgewekt met hernieuwbare bronnen: 53 procent. Nog nooit was dat percentage zo hoog, meldt Energieopwek.nl, dat de stroomproductie op de voet volgt. In maart 2022 was nog maar 39 procent van alle elektriciteit hernieuwbaar.