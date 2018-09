Naamswijziging soms duurder dan nieuw vliegticket

Wie een typefout maakt, of de verkeerde naam gebruikt bij het boeken van een vliegticket, is soms goedkoper uit met het boeken van een nieuwe ticket dan met het herstellen van de huidige ticket.

Dat blijkt uit een analyse van vliegticket-website Tix.nl. De kosten voor het wijzigen van een naam op een vliegticket kunnen oplopen tot meer dan 100 euro per vlucht. De kosten voor het wijzigen zijn zowel afhankelijk van het administratieve systeem dat de luchtvaartmaatschappij gebruikt als van het algemene beleid dat de airline voert.

Niet elke luchtvaartmaatschappij rekent kosten voor een naamswijziging, van de airlines die dat wel doen is Easyjet het goedkoopst. De prijsvechter rekent voor een volledige naamswijziging 21 euro tot maximaal 60 dagen voor vertrek. Spel- en vormfouten worden gratis hersteld. Op lange vluchten is AirBerlin het duurst met een tarief van 120, binnen Europa spant Ryanair (110 euro per vlucht) de kroon. Voor het wijzigen van een retour ben je hier 220 euro kwijt; grote kans dat het boeken van een nieuw ticket voordeliger is.