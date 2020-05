‘Marktdominantatie techreuzen VS nog groter na afloop coronacrisis’

Volgens Markowicz heeft onder meer Microsft via zijn cloudienst Azure sterk geprofiteerd van de coronapandemie doordat miljoenen werknemers vanuit huis zijn gaan werken. Darnaast wijst hij er op dat Amazon tienduizenden extra werknemers in dienst heeft genomen om aan de sterk toegenomen vraag naar zijn diensten te kunnen voldoen.

Verder plukt Facebook de vruchten van het explosieve gebruik van zijn videodiensten, terwijl Google zijn slag heeft geslagen met de kijkdichtheid van YouTube , benadrukt Markowicz

Ook kunnen deze techgigiganten het in zijn optiek lang vol houden in crisisitijd vanwege de grote beschikbaarheid aan liquide middelen. Zo heeft bijvoorbeeld Microsoft de beschikking over een kasbuffer van $134 miljard.

Markowiz waarschuwt tegelijkertijd de macht van grote techbedrijven sterker zal toenemen dan ooit doordat zij kleinere techbedrijven of startups die het moeilijker hebben in de crisis kunnen gaan overnemen.