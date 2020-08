Banengroei bedrijfsleven VS valt zwaar tegen

Volgens salarisverwerker ADP kwamen er in juli 167.000 nieuwe banen bij. Economen hadden vooraf een toename met 1,1 miljoen voorzien. Het cijfer over de maand juni werd fors opwaarts bijgesteld naar 4,3 miljoen.

Volgens Philip Marey, econoom bij Rabobank, was het opvallend dat er in de horeca-sector nog wel veel banen zijn bijgekomen, maar dat in andere takken van het bedrijfsleven, zoals de bouw juist banen zijn verloren gegaan. „Het is een teken aan de wand dat steeds meer sectoren last beginnen te krijgen van de corona-effecten.”

Komende vrijdag komen de officiële werkgelegenheidscijfers uit de VS naar buiten. Er wordt een plus van 1,5 miljoen nieuwe banen voorzien en een verdere daling van de werkloosheid van 11,1% naar 10,5% van de beroepsbevolking.

Tussen februari en april gingen nog 22 miljoen banen verloren in Amerika als gevolg van de coronacrisis. Vanaf mei is de arbeidsmarkt weer flink aangetrokken in reactie op de de versoepeling van de coronamaatregelen.