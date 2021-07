AEX opent iets lager ondanks winst voor Shell

De AEX staat na tien minuten handel 0,1% lager op 733,4 punten. De AMX daalt 0,2% naar 1055,7 punten.

Ook de andere Europese beursgraadmeters zijn met kleine koersuitslagen geopend.

In Azië was het beeld vanochtend gemengd. De Nikkei sloot 0,2% hoger.

De indexfutures wijzen op een onveranderde start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Deze bleven maandag dicht vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat Shell met een plus van 1% aan kop. Het uitblijven van een akkoord tussen de olieproducerende landen heeft de prijs van Brent-olie opgestuwd tot nagenoeg $77. Prosus is 0,5% in herstel, na de tik op maandag in reactie op de uitbreiding van het onderzoek door China bij Chinese bedrijven die in de VS genoteerd staan.

Verlichtingsbedrijf Signify staat met een min van 3,3% onderaan.

Bij de middelgrote bedrijven blinkt staalproducent Aperam met een plus van 1,8% uit, na een adviesverhoging naar kopen door de Zwitserse bank Credit Suisse.

Laadpalenfabrikant Alfen stijgt 0,1% op de melding samen met Unisun Energy een zonnepark te ontwikkelen voor de Rotterdamse luchthaven.

Biotechnologiebedrijf Galapagos verliest nog eens 1,4%.

Neways zakt op de lokale markt 3%. Industrieconcern VDL liet weten af te zien van een overname van de Brabantse fabrikant van elektronische componenten, waardoor er geen overnamestrijd ontstaat. Het bestuur van het bedrijf ging vorige maand akkoord met een bod van €14,55 per aandeel van de Enschedese investeerder Infestos.