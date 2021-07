Angst keert terug op Damrak, AEX sluit met verlies

De AEX is na een roerig slot 0,3% lager gesloten bij op 731,48 punten. De AMX daalt 0,8% naar 1049,50 punten.

Het Damrak ontloopt een grotere neergang in Europa. De Britse FTSE 100 verliest 1,1%, de Duitse DAX zakt 1,2% en de Franse CAC 40 sluit 1,3% in het rood.

Technisch analist Nico Bakker noemt 735 punten een lastige horde voor de AEX. „Deze moet genomen worden om de kortetermijn-uptrend te kunnen vervolgen richting 750 of hoger. Mocht een dezer dagen een zwarte candle verschijnen dan kan een correctie richting 725 plaatsvinden”, waarschuwt hij.

In Azië is de Japanse Nikkei-index 0,2% hoger gesloten.

New York verliest

In New York zakken beurzen. De Dow Jones daalt 1%. Techbeurs Nasdaq beperkt de neergang bij het slot in Amsterdam tot -0,1%.

Amerikaanse inkoopmanagerscijfers stellen teleur, ook werkgelegenheid- en voorraadcijfers blijven achter bij verwachtingen. De inkoopmanagersindex daalt voor juni van een recordstand van 64 in mei naar 60,1 punten in juni. Economen rekenden op een daling tot hooguit 63,3.

Het Chinese taxibedrijf Didi zakt 25% op Wall Street. Een ingreep van de toezichthouder voor dataverkeer duwt het bedrijf onder zijn introductiekoers: Didi is uit alle grote app-winkels gehaald.

Angst

Rentevergoedingen lopen terug: de yield op de Amerikaanse 10-jaars schuld noteert 6 basispunten lager bij 1,378%, de Duitse bund zakt 5 basispunten tot -0,265%, vergoedingen in Italië en Spanje gaan neerwaarts mee.

,,Je ziet bij beleggers de angst in de markt kruipen, dat het beste van het herstel en de piek nu wel geweest is, en dat terugkeren naar stabiele economische groei toch langer gaat duren dan verwacht”, aldus Simon Wiersma van ING.

,,Er zijn nu duidelijk groeivertragingen zichtbaar vanwege het gebrek aan aanbod, vooral met personeel. Bedrijven kunnen moeilijk personeel vinden. In de VS kan dat meevallen als de scholen heropenen en in september de steun uit Washington beperkt wordt. Maar voorlopig reageren markten bevreesd, zeker in de obligatiemarkten”, aldus Wiersma.

Wiersma: ,,Het Duitse ZEW-cijfer was veel beter dan verwacht, maar die van de vooruitblik was lager. Beleggers vragen zich dan met een blik voorwaarts af hoeveel beter het nog wel niet kan worden, terwijl je tegelijkertijd een opleving van het Delta-virus ziet. Dat duidt mogelijk op meer lockdowns en vertraging van de groei.” Een zelfde beeld lijkt op te doemen in de VS.

ING zegt positief te zijn over Europese aandelen. ,,We denken dat het aantal lockdowns van bedrijven hier toch beperkt zal blijven.”

De olieprijs zakt 1,9%. Goud wint 1,3% en komt boven $1800 per troy ounce (31,1 gram).

’Splitsing Fed’

Vermogensbeheerder Renco van Schie van Valuedge stelt dat beleggers in afwachting zijn van de publicatie van de notulen woensdagavond van de laatste vergadering van de Amerikaanse centrale bank.

„Recent is duidelijk geworden dat de Fed denkt aan het afbouwen van het obligatieopkoopprogramma in 2022 en aan renteverhogingen in 2023. Maar Fed-lid Bullard gaf onlangs aan dat de rente mogelijk al in 2022 omhoog moet”, zegt hij.

„Er is een duidelijke splitsing binnen de Fed. Voorzitter Powell wil een renteverhoging zo lang mogelijk uitstellen, mede omdat hij zo als Republikein meer kans maakt in 2022 herkozen te worden door de Democratische president Biden.”

Ook het losbarsten van het bedrijfscijferseizoen volgende week zorgt er volgens Van Schie voor dat beleggers het nu rustig aan doen. Hij is er niet van overtuigd dat de cijferpublicaties de beurzen verder zullen stuwen. „Indien bedrijven de verwachtingen niet duidelijk overtreffen, kunnen ze last krijgen van winstnemingen.”

ASMI en Prosus leiden

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging halfgeleider ASMI met 2% koerswinst de dag uit. Prosus ging met een winst van 1,8% mee aan kop. De techinvesteerder ging maandag 6% onderuit in reactie op de uitbreiding van het onderzoek door Chinese autoriteiten naar de cyberveiligheid bij onlineplatforms.

Betalingenverwerker Adyen plust 1,3%, ook data-analysebedrijf Relx wint 1,3%.

Staalmaker ArcelorMittal is de grootste verliezer met 5,1% neergang. Onderin noteren financials als Aegon (-3,7%) en ING (-3,2%).

Verlichtingsbedrijf Signify gaat 2,9% lager, na door het Amerikaanse Citi van de kooplijst te zijn gehaald.

Shell daalt 2%. De olieprijs maakte in de middag een ommekeer met 3,2% daling tot $74,70 per vat, na een stijging in de ochtend.

ABN onderuit

Bij de middelgrote bedrijven belandde ABN Amro met een min van 3,9% onderaan. AMG, leverancier van speciale metalen, raakt 4,1% kwijt bij het slot.

Alfen wint 0,4%, ondanks de melding samen met Unisun Energy een zonnepark te ontwikkelen voor de Rotterdamse luchthaven.

Staalproducent Aperam stijgt 1,1%, na een adviesverhoging naar kopen door de Zwitserse bank Credit Suisse.

Vastgoedfonds WDP dikt 1,9% aan.

Fastned klimt op de lokale markt 5%, in reactie op de aankoop van tien snellaadlocaties in België.

Neways zakt 2,8% tot €14,15. Industrieconcern VDL liet weten af te zien van een overname van de Brabantse fabrikant van elektronische componenten, waardoor er geen overnamestrijd ontstaat. Het bestuur van het bedrijf ging vorige maand akkoord met een bod van €14,55 per aandeel van de Enschedese investeerder Infestos.

In New Amsterdam Invest is nog niet gehandeld. Deze spac heeft bijna €50 miljoen opgehaald, bedoeld om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen.

