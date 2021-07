Prosus in herstel op vlakke beurs

De AEX stond om half één 0,1% hoger op 734,7 punten. De AMX daalde 0,3% naar 1054 punten.

Technisch analist Nico Bakker noemt 735 punten een lastige horde voor de AEX. „Deze moet genomen worden om de korte termijn uptrend te kunnen vervolgen richting 750 of hoger. Mocht een dezer dagen een zwarte candle verschijnen dan kan een correctie richting 725 plaatsvinden. Kortom, het momentum loopt uit de grafiek, het is wachten op een overtuigend signaal waaruit blijkt wat de spelers van plan zijn.”

Op de overige Europese beursgraadmeters was de stemming licht bedrukt. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakten respectievelijk 0,1%, 0,4% en 0,3%.

In Azië was het beeld vanochtend gemengd. De Japanse Nikkei-index sloot 0,2% hoger.

De indexfutures wezen op een vlakke opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. Deze bleven maandag dicht vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.

Vermogensbeheerder Renco van Schie van Valuedge stelt dat beleggers allereerst in afwachting zijn van de publicatie van de notulen woensdagavond van de laatste vergadering van de Amerikaanse centrale bank. „Recent is duidelijk geworden dat de Fed denkt aan het afbouwen van het obligatieopkoopprogramma in 2022 en aan renteverhogingen in 2023. Maar Fed-lid Bullard gaf onlangs aan dat de rente mogelijk al in 2022 omhoog moet. Er is een duidelijke splitsing binnen de Fed. Voorzitter Powell wil een renteverhoging zo lang mogelijk uitstellen, mede omdat hij zo als Republikein meer kans maakt in 2022 herkozen te worden door de Democratische president Biden.”

Ook het losbarsten van het bedrijfscijferseizoen volgende week zorgt er volgens Van Schie voor dat beleggers het nu rustig aan doen. Hij is er niet van overtuigd dat de cijferpublicaties de beurzen verder zullen stuwen. „Indien bedrijven de verwachtingen niet duidelijk overtreffen, kunnen ze last krijgen van winstnemingen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Prosus met een winst van 1,5% aan kop. De techinvesteerder ging maandag 6% onderuit in reactie op de uitbreiding van het onderzoek door Chinese autoriteiten naar de cyberveiligheid bij onlineplatforms.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI won 1,4%.

Shell klom 0,6%. Het uitblijven van een akkoord tussen de olieproducerende landen heeft de prijs van Brent-olie opgestuwd tot ruim $77, het hoogste niveau in ongeveer drie jaar.

Verlichtingsbedrijf Signify stond met een min van 2,2% onderaan, na door het Amerikaanse Citi van de kooplijst te zijn gehaald.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en verzekeraar Aegon volgden met verliezen van 2,1% respectievelijk 2%.

Bij de middelgrote bedrijven belandde ABN Amro met een min van 2% onderaan. Basic-Fit verzwakte 1,5%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos verloor nog eens 1%. Alfen daalde 0,5%, ondanks de melding samen met Unisun Energy een zonnepark te ontwikkelen voor de Rotterdamse luchthaven.

Staalproducent Aperam steeg 2,3%, na een adviesverhoging naar kopen door de Zwitserse bank Credit Suisse.

Fastned klom op de lokale markt 5%, in reactie op de aankoop van tien snellaadlocaties in België.

Neways zakt 2,8% tot €14,15. Industrieconcern VDL liet weten af te zien van een overname van de Brabantse fabrikant van elektronische componenten, waardoor er geen overnamestrijd ontstaat. Het bestuur van het bedrijf ging vorige maand akkoord met een bod van €14,55 per aandeel van de Enschedese investeerder Infestos.

In New Amsterdam Invest was nog niet gehandeld. Deze spac heeft bijna €50 miljoen opgehaald, bedoeld om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen.

