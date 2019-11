'Damrak begint in het rood'

Amsterdam - De aandelenbeurs in Amsterdam begint woensdag waarschijnlijk in het rood. Ook elders in Europa lijken de beurzen lager te openen. Beleggers verwerken de uitlatingen van president Donald Trump, die geen nieuwe details gaf over de aanstaande handelsdeal met China. Trump dreigde daarnaast met hogere tarieven als Peking niet akkoord gaat. Tevens wordt gelet op de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Congres.