Beursblog: virusangst drukt op aandelenkoersen

Door Johan Wiering

De AEX is iets opgeveerd vanuit het dieptepunt vanochtend, maar staat aan het begin van de middag nog altijd duidelijk onder de slotstand van maandag. De zorgen over de omicron-variant van het coronavirus zijn verder opgelaaid, nadat biotechbedrijf Moderna liet weten dat het maanden kan duren voordat hiertegen voldoende vaccins beschikbaar zijn. Beleggers hebben vooral geen trek in Heineken en Just Eat Takeaway.