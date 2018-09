Lagere bonus voor Schiphol-topman

Vorig voorjaar ontaardde de luchthaven in een wekenlange chaos, omdat er niet voldoende was geïnvesteerd in infrastructuur om reizigersgroei om te vangen. Dit leverde ellenlange wachtrijen op en kostte Schiphol tientallen extra miljoenen.

Desondanks vindt de raad van commissarissen (rvc) dat de Schiphol-top de doelstellingen grotendeels heeft behaald. Tegelijkertijd heeft de rvc ook kritiek. De directie heeft onvoldoende getrokken aan de toekomst van de luchthaven.

Bonus beperkt

Ook is er gebrek aan draagvlak bij relevante stakeholders voor verdere ontwikkeling van Schiphol. Dit zorgde er voor dat de bonus niet volledig werd uitgekeerd. Ook is er nog niet voldoende investeringsbudget, aldus de rvc.

De totale bonus van van €63.000 is wel een stuk lager dan de bonus van het jaar ervoor. Toen bedroeg deze €315.000. Een paar jaar geleden heeft toenmalig minister Dijsselbloem (Financiën) de beloning van Nijhuis teruggebracht naar het maximum dat geldt bij een staatsdeelneming.

Het salaris van Nijhuis als gevolg van de nieuwe afspraken ging in totaal omlaag van €863.552 naar €582.565. Dit is echter nog fors hoger dan het maximum dat geldt bij een staatsdeelneming van €487.500. Volgens een woordvoerder van Schiphol heeft de beloning van Nijhuis plaatsgevonden volgens ‘alle geldende normen die daar voor gelden’.

Flauwekul

Vrijdag kreeg Nijhuis hoon over zich heen over zijn uitspraak in de Volkskrant dat zijn opvolger een man zal zijn, omdat er anders te veel vrouwen in de Schiphol-top zouden zitten. Over een paar weken vertrekt Nijhuis. „Een groot flauwekulverhaal’’, zo stelde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Pikant is dat Nijhuis zich uitlaat over zijn opvolging. Dat is namelijk een zaak van de rvc in plaats van de bestuursvoorzitter.