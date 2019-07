Beter Bed heeft helft van lening binnen

Uden - Beter Bed heeft de eerste helft van een aanvullende lening in handen gekregen na het behalen van bepaalde doelstellingen. Het gaat om een bedrag van 7 miljoen euro. Die lening was de beursgenoteerde beddenverkoper met drie grote aandeelhouders overeengekomen. Het tweede deel krijgt Beter Bed zodra het bedrijfsplan door een onafhankelijk bedrijf is goedgekeurd.