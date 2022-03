Autopremie kan flink verschillen: ’€100 meer dan buurman met zelfde auto’

De bond heeft de premies vergeleken voor een 42-jarige bestuurder van een zes jaar oude VW Golf met vijf schadevrije jaren. Wat blijkt: die automobilist betaalt in de Rotterdamse nieuwbouwwijk Nesselande gemiddeld 30% minder dan in de wijk Feijenoord, op Zuid. Er is zelfs een verzekeraar bij die bijna de dubbele premie rekent, aldus het onderzoek van de bond.

Zelfs binnen een straat zijn afwijkende tarieven, als de straat in verschilllende postcodes valt. In de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Zuid betaalt de VW Golf-bestuurder op het ene huisnummer tot wel 11% meer dan op het andere. Dat kan volgens de bond wel €100 per jaar schelen.

Platteland

De verschillen tussen platteland en stad in dezelfde regio kunnen ook zeer groot zijn, meldt de bond. Een Rotterdammer is bij sommige verzekeraars zomaar 80% of meer kwijt dan een Ridderkerker van dezelfde leeftijd met dezelfde auto.

Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar stelt vraagtekens bij deze extreme verschillen. Volgens haar worden verzekaaars al voor de extra risico’s gedekt doordat de premie van mensen omhoog gaat als ze schade claimen. „Dat je dan ook nog meer moet betalen omdat je buren meer claimen is oneerlijk en onnodig.”

Molenaar raadt om om regelmatig de verzekeringspremies van aanbieders te vergelijken. Molenaar: „Dat is zeker in deze dure tijden interessant.”