Prijsvrij verstrekt reizigers gratis mondkapjes

„Een vliegtuig vol mensen met mondkapjes kan best intimiderend zijn, zeker voor kinderen”, zegt directeur Marc van Deurssen over deze pr-actie. „We maken iets wat serieus is en ook zeker serieus genomen moet worden zo een klein beetje luchtiger. Naarmate we meer inzicht krijgen in de eisen zullen we hier wellicht ook nog beschermende items aan toe voegen.”

Prijsvrij zegt met de overheid in overleg zijn over de verstrekking van medische mondkakpjes aan ’wat kwetsbaardere klanten’.