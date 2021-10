Premium Het beste van De Telegraaf

Column: mag een notaris een akte weigeren die tegen zijn eigen principes ingaat?

Een belijdend christelijke notaris hoeft geen testament te passeren waarin twee Palestijnse organisaties zijn opgenomen. Ⓒ ANP/HH

Een notaris kan besluiten een akte niet te passeren. Bijvoorbeeld als dat leidt tot strijd met het recht of de openbare orde. Dit zijn vage normen, maar denk aan de vervolging van Joden, Sinti of homoseksuelen in de Tweede Wereldoorlog en dan zie je het belang ervan.