Microsoft-fraudeurs maken vrouw €30.000 afhandig

Een vrouw liet criminelen toegang krijgen tot haar internetbankieren. Ⓒ Hollandse Hoogte / Westend61

Amsterdam - Geef nooit over de telefoon TAN-codes of wachtwoorden aan een onbekende partij. Een vrouw die telefonisch werd benaderd door iemand die zich voordeed als een medewerker van Microsoft, deed dit wel ’om een crash van haar computer te voorkomen’. Er verdween bijna €30.000 spaargeld. Ze probeerde het geld nog via haar bank ING terug te krijgen, maar die hoeft haar niet schadeloos te stellen, vindt klachteninstituut Kifid.