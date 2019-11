Vermogen beleggers stijgt naar recordhoogte

Het totale beheerd vermogen liep in de meetperiode op tot 966 miljard euro. In het voorgaande kwartaal ging het nog om 926 miljard euro en een jaar eerder bedroeg het vermogen 912 miljard euro.

Aandelenfondsen waren vrijwel overal goed voor plussen. Zo stegen de koersen volgens de Dow-Jonesindex in het derde kwartaal met 1,2 procent en won de Amerikaanse dollar ruim 4 procent aan waarde. Doordat zowel in Europa als in de Verenigde Staten de rente daalde, zaten ook de koersen van obligaties in de lift.

Alles bij elkaar boekten beleggingsinstellingen een rendement van 3,4 procent. Na de beursdip in het vierde kwartaal van vorig jaar was dit het derde kwartaal op rij dat de beleggingsinstellingen een positief rendement wisten te behalen.