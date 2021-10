Sluiting kerncentrales in België komt onze energierekening duur te staan

Buitenland

’Noord-Korea heeft waarschijnlijk zijn belangrijkste kernreactor in Yongbyon heropgestart’

Noord-Korea heeft in de afgelopen maanden naar alle waarschijnlijkheid zijn belangrijke kernreactor in Yongbyon heropgestart, meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in een nieuw rapport. Het belangrijkste nucleaire complex in Noord-Korea was zo’n drie jaar geleden stilgelegd.