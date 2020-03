Huizenprijzen in februari nog versneld omhoog

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt vrijdag dat bestaande koopwoningen in februari 6,6% duurder waren dan een jaar eerder. Die prijsstijging is zelfs iets groter dan in de voorgaande maand.

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend.

Bekijk ook: Eerste hypotheekrentes gaan omhoog

Vorige maand bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in februari 44,5% hoger.