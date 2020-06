’Arme’ Buffett valt weg uit top vijf allerrijksten

Nadat eerder al Bernard Arnault, topman bij LVMH, en Mark Zuckerberg, de hoogste baas bij Facebook, voorbij gingen aan Buffett in rijkdom stapt zakenman Steve Ballmer, voormalig topman van Microsoft, nu ook over het orakel van Omaha heen.

Buffett moet met een vermogen van $71 miljard momenteel genoegen nemen met de zesde plaats, zo komt naar voren uit de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg.

De top drie in de miljardairslijst, waar Buffett begin dit jaar nog in stond, is al ver uit zicht geraakt. De rijkste mens, Jeff Bezos, heeft al een vermogen vergaard van $165 miljard, terwijl Bill Gates goed is voor $113 miljard.

Voor Buffett zijn de druiven dit jaar zuur. Iedereen keek met spanning uit wat de superbelegger met zijn oorlogskas van $130 miljard zou doen na de coronacrash. Het bleef echter zeer stil vanuit zijn hoofdkwartier in Wyoming, ondanks het krachtige herstel op de aandelenbeurzen.

De keuze van Buffett om afscheid te nemen van zijn volledige belangen in Amerikaanse luchtvaartbedrijven pakte ook al slecht uit. Na zijn uitstappen zijn de koersen van bedrijven in deze sector juist fors opgeveerd.

Toch zijn er ook lichtpuntjes voor Buffett te vinden. De recordjacht van Apple, waar hij een belang in heeft, zet onverminderd voort.