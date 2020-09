Grootaandeelhouder Drahi wil Altice van de beurs halen

Het overnamebod van Next Private is een premie van bijna 25% op de koers van Altice dat donderdag op een stand van €3,32 sloot. Het bestuur van Altice, dat genoteerd is op de beurs in Amsterdam, staat achter de overname.

Beursreactie

De beurskoers van Altice schoot aan het begin van de handelsdag naar €4,18, dus boven de overnameprijs. Dit duidt erop dat beleggers rekenen op een mogelijke verbetering van het bod of op een tegenbod.

Volgens de leiding van Altice is een overname in het belang van de onderneming en de te voeren strategie. De financiering van de transactie is volgens Next Private al rond.

De overname is nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen. De partijen verwachten de deal tegen het eerste kwartaal van volgend jaar te hebben afgerond.

Drahi heeft nu 77,6% van de aandelen van zijn eigen bedrijf in handen. Hij bekleedt de functie van voorzitter van de raad van commissarissen. Alain Weill is ceo.