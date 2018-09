Forse stijging banen in VS

In januari was de toename 239.000 stuks volgens bijgestelde cijfers van het Amerikaans ministerie van Arbeid. De cijfers voor december werden opwaarts bijgesteld van 160.000 naar 175.000 banen.

Het gemiddeld aantal gewerkte uren per week ging maar licht omhoog tot 34,5 uur.

Boven verwachting

Vooraf was gerekend op een stijging met 200.000 banen tot 4% volgens een consensus van analisten gepolst door Reuters. Het uurloon zou naar verwachting met 2,8% zijn toegenomen, tegen 2,9% in januari. Dat laatste cijfer werd teruggebracht tot 2,8%.

De participatie van het aantal werknemers is fors toegenomen. Het werkloosheidspercentage gaat naar 4,1%. Dat is het laagste punt in zeventien jaar. De meeste nieuwe banen gingen naar constructiewerk, retail en dienstverleners.

In reactie gingen de futures voor opening van de beurzen op Wall Street omhoog. De Dow-future stond 200 punten in het groen.

„Deze reactie van de markt is zoals verwacht positief, een mooi cijfer en hoger dan verwacht”, reageert handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. „De vorige non-farm payrolls waren eigenlijk een aantal non-events. Maar de economie staat er nu volgens dit cijfer goed voor in Amerika en dat geeft investeerders weer moed. En we weten dat het tot hogere rentes zal leiden, maar dat is voor beleggers een bekend verhaal.”

Rentestappen

Een sterkere stijging van de lonen zou het signaal kunnen zijn voor de Federal Reserve om niet de aangekondigde drie renteverhogingen maar vier stappen opwaarts in 2018 door te voeren.

Volgens een melding woensdag van loonstrookverwerker ADP kwamen er in februari 235.000 banen bij, tegen 234.000 banen een maand eerder.