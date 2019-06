Column: Obligatie ETF’s gevaarlijk?

En het allermoeilijkste omdat je dus keuzes moet maken en moet blijven maken en dat kan leiden tot fouten; fouten ten opzichte van de benchmark (de referentie, vaak een index). De oplossing? Koop de benchmark! Van de verschillende beleggingcategorieën is de categorie obligaties wellicht nog wel het moeilijkste. Dus gewoon de obligatieindex kopen? Door middel van een indextracker (ETF)? Of is dat gevaarlijk?

De laatste 10 jaar is de keuze van beleggingsinstrumenten, zeker bij de aandelen, meer en meer op ETF’s gevallen; vanzelfsprekend met reden. Bij obligaties is de verschuiving naar ETF’s veel minder, maar onlangs is daarbij de magische grens van 1000 miljard dollar belegd vermogen doorbroken. Er zijn tal van redenen waarom de groei van obligatie ETF’s achterblijft ten opzichte van de onstuimige groei van aandelen ETF’s. Komt dat doordat obligatie ETF’s gevaarlijk zijn? In een recent artikel in een financiële krant werd min of meer de grond aangeveegd met obligatie ETF’s. Bijna alles wat in dat artikel werd aangehaald klopt, maar het is maar net hoe je het opschrijft, wie je quote en welke achterhaalde informatie er wordt opgesomd. In principe wordt deze krant niet snel gelezen door de particuliere belegger, maar komt dat per ongeluk wel onder ogen, dan is de mening al gevormd.

Jack Bogle

Aandelen en obligaties zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Jack Bogle zei ooit over het beleggen in aandelen dat je niet moet denken de speld in de hooiberg te kunnen vinden, maar dat je beter de hele hooiberg kan kopen in de vorm van een indexbelegging. Het mooie van indexbeleggen is dat je inderdaad de hele markt (de hele index) koopt, daarbij dus af en toe ook de losers, maar per saldo koop je de winnaars. De verliezers worden uiteindelijk automatisch vervangen door de winnaars. En omdat bedrijven in principe streven naar winst wordt er door de tijd heen waarde toegevoegd aan de aandelen. Bij obligaties werkt dat heel anders.

Wanneer je daarom Jack Bogle aanhaalt bij deze zienswijze als het gaat om obligatiebeleggen gaat deze vlieger natuurlijk niet op. Bij de klassieke obligatie indexen spelen de grootste schulden de grootste rol. Wereldwijd geldt bijvoorbeeld dat de VS en Japan torenhoge staatsschulden hebben; die vormen dan ook de hoofdbestanddeel van een wereldwijde staatsobligatie index. Inmiddels zijn er echter tal van varianten gekomen op de klassieke indexen, onder andere indexen waarbij landen, regio’s, valuta, specifieke debiteuren gemaximaliseerd worden.

Je bepaalt daarom zelf welke schulden en in welke mate een plaats mogen krijgen in de portefeuille. Het minst logische bij obligaties is de hele wereld kopen en afwachten. Er wordt bij obligaties immers niets toegevoegd. Het wachten is op een valutaresultaat of een rentedaling voor de koerswinst, want voor de rente hoef je het tegenwoordig niet te doen. Koop je de hele wereld, dan doe je een groot deel van dat valutaresultaat weer teniet.

Dus koop zeker niet de hele hooiberg, maar maak keuzes. Het mooie van ETF’s is dat je 100% transparantie hebt in die keuze. Je weet waarin er belegd wordt, je kent de spelregels van de te volgen index en de ETF’s zijn goedkoop en verhandelbaar.

Synthetische ETF’s

Het meest lastige onderwerp is vervolgens de bangmakerij over synthetische ETF’s. ETF’s die niet de onderliggende waarde in bezit hebben, maar de index nabootsen door middel van derivaten (soort prijsafspraken). Het is iets dat eigenlijk nauwelijks voorkomt, zeker niet voor de particuliere belegger.

Dat was 10 jaar geleden wel anders, toen werden in Europa de meeste ETF’s juist synthetisch uitgegeven. De constructie is moeilijk uit te leggen en daarom redelijk onbemind. Destijds werd er over geschreven en soms ook voor gewaarschuwd, zelfs door de AFM. Vaak door de onbekendheid met de materie, want qua risico is het nauwelijks anders, of soms veiliger dan fysiek beleggen. Maar leg dat maar eens uit; en nu staat het na jaren van weggeweest wederom zwart op wit in een krant.

Een business van meer dan 1000 miljard dollar negatief in het nieuws brengen is wel moedig, maar de feiten zijn anders. De groei van obligatie ETF’s zal doorzetten, niet omdat het product perfect is, maar het alternatief is zeker niet beter, vaak slechter.

Tjerk Smelt publiceert over uiteenlopende beleggingsvraagstukken met specifieke aandacht voor indexbeleggen (ETF’s).

