Beursblog: belegger stuurt PostNL omlaag; Philips in mineur

Door Redactie DFT

De AEX weet vrijdagochtend de schade te beperken na een bedrukte start. Bij de hoofdfondsen zitten UMG en ASML in de achterhoede. Shell maakt een positieve draai. In de Midkap duikt Aperam omlaag. PostNL is ook in mindere doen.