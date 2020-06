Jeff Bezos bereikt mijlpaal van $150 miljard

Bezos heeft zijn rijkdom vooral vergaard door zijn grote belang in Amazon. Alleen dit jaar is zijn vermogen met meer dan $30 miljard opgelopen danzkij de sterke beursprestaties van de Amerikaanse online retailreus, zo komt naar voren uit de dagelijks bijgehouden miljardairslijst van Bloomberg.

Biljonair

Volgens onderzoek van Comparisun kan Bezos de komende jaren nog meer records breken. Zij houden er rekening mee dat de Amazon-oprichter in 2026 als eerste de status van biljonair gaat krijgen.

Bezos had nog veel rijker kunnen zijn als het huwelijk met MacKenzie Besos had standgehouden. Na de scheiding van vorig jaar moest hij een deel van zijn belang in Amazon afstaan aan zijn voormalige echtgenoot die nu op de negentiende plaats is terug te vinden met een vermogen van $50 miljard.

Bill Gates, de oprichter van Microsoft, heeft de schade van de coronacrash geheel weggewerkt door het krachtige beursherstel bij de Amerikaanse softwaregigant. Met per saldo een plus van $2 miljard voor dit jaar staat hij nog steeds stevig op de tweede plaats in de rijkenlijst met een vermogen van $115 miljard.

Opvallend is dat Bernald Arnault, topman en grootaandeelhouder bij het LVMH, de derde plaats heeft heroverd. Met een vermogen van $96 miljard is het zware verlies dat hij eerder dit jaar leed door de duikvlucht van de koers bij zijn luxe modemerk teruggebracht naar een min van $9 miljard.