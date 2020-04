Gedragsregels voor snelle opstart autoproductie

De autoproductie is een zeer ingewikkelde keten en de huidige productiestilstand dreigt heel veel schade toe te brengen aan de industrie, stellen ACEA en Clepa. Om de productie weer goed op gang te brengen is het daarom belangrijk dat alle spelers, van toeleverancier tot autobouwer, alle beschikbare en belangrijke informatie delen, zodat alle partijen zo effectief mogelijk kunnen plannen.

De gezamenlijke gedragscode bevat informatie over gezondheid en veiligheid op de werkvloer, communicatie, contractuele eisen en coördinatie van de doorstart. ,,Hoewel veiligheid en welzijn van onze mensen eerste prioriteit blijven, is een goed gecoördineerde en tijdige herstart van de sector van grootste belang om de impact van de Covid-19-crisis te verzachten”, zegt Sigrid de Vries, secretaris-generaal bij de Clepa.

’Sterker terugkomen’

De auto-industrie heeft hele harde klappen gekregen door de coronacrisis. Daarnaast staat de sector voor enorme uitdagingen om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen. Directeur-generaal Eric-Mark Huitema van de ACEA stelt dat de autobouwers strenger uit de crisis zullen komen. ,,De gedragscode geeft fabrikanten en leveranciers essentiële richtlijnen voor de aanpak die nodig is om de coronacrisis te boven te komen.”

De Europese auto-industrie is goed voor 13,8 miljoen directe en indirecte banen. Op dit moment zitten 1,1 miljoen werknemers van autofabrikanten en toeleveranciers thuis. Cepla en ACEA verwacht dat het verlies aan inkomsten in de dubbele cijfers komt en er is onzekerheid over hoe snel de sector zich kan herstellen.

BMW en Mini

Komende weken zullen meerdere fabrieken weer gaan draaien. VDL Nedcar in het Limburgse Born, waar BMW’s en Mini’s worden gebouwd, heeft besloten om 1 mei proef te draaien en 4 mei de volledige productie te starten. Dat besluit is genomen nadat BMW aankondigde 30 april de activiteiten weer te hervatten.

De fabriek ligt sinds 18 maart stil. Er werken vijfduizend mensen.