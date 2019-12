Lagarde: Ik ben geen havik, maar ook geen duif

ECB-president Christine Lagarde tijdens haar eerste toelichting op het rentebesluit. Ⓒ AFP

De nieuwe ECB-president Christine Lagarde gaf tijdens de toelichting op het rentebesluit aan dat zij geen havik is, maar ook geen duif, maar ik ben een uil. Daarmee bedoelt ze dat ze zichzelf niet ziet als een voorstander van een krap of juist ruim beleid, maar dat ze 'met wijsheid' beslissingen wil nemen. En met meer overeenstemming, want tegen het einde van Draghi's termijn raakte het ECB-bestuur enorm verdeeld.