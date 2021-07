’Apple komt met kopen op afbetaling’

Apple heeft nu al betalingsdienst Apple Pay, waarvoor Apple samenwerkt met honderden banken in vele landen waarvan bankpassen en creditcards aan de dienst kunnen worden gekoppeld. De kopen-op-afbetalingsdienst zou Apple Pay Later moeten gaan heten. Goldman is daarbij de partner voor de leningen die klanten aangaan.

Apple Pay Later

Met de dienst Pay Later zou Apple gebruikers de kans geven om binnen twee maanden af te lossen zonder rente te betalen of daar langer over te doen maar dan wel rente te betalen. De dienst zou zowel bij gewone als bij webwinkels moeten werken. Apple krijgt daarbij vermoedelijk een percentage van het bestede bedrag, net als bij gewone Apple Pay-betalingen. De dienst zou concurrentie betekenen voor bedrijven als Klarna, PayPal en Affirm.

Voor Apple is een uitbreiding van financiële diensten niet alleen een extra manier om geld te verdienen, maar ook een manier om gebruikers van iPhones aan zich te binden. Goldman Sachs is van huis uit meer een zakenbank die sterk is op Wall Street, maar probeert via de samenwerking met Apple ook de consumentenmarkt te betreden.