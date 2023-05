Premium Het beste van De Telegraaf

Goud- en zilversmid vaker zelfstandig

Door Eric Roeske

Rene van Egmond aan het werk bij juwelier Heijmans in Zeist. Ⓒ Foto Menno Bausch

Zeist - Het aantal goud- en zilversmeden is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. In 2018 stonden er 1747 goud- en zilversmeden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, begin 2023 waren het er 2096, een toename van liefst 20%.