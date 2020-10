Coronawolken blijven boven beurs hangen

De AEX stond om elf uur 0,4% lager op 543,8 punten, na maandag al 1,5% te hebben prijsgegeven. De AMX daalde 1,5% naar 793,3 punten.

De overige Europese beurzen vervolgden eveneens de begin vorige week ingeslagen weg omlaag. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 0,2%, 0,5% en 1,3%.

De indexfutures wezen erop dat de Amerikaanse beurzen om half drie - een uur eerder dan gebruikelijk omdat in de VS de wintertijd pas over twee weken ingaat - vlak tot iets hoger zullen openen. Maandag gingen de beursgraadmeters 1,6% tot 2,3% omlaag.

De tweede golf aan coronabesmettingen die steeds meer landen treft, bleef zorgen voor terughoudendheid bij beleggers. Bovendien is het inmiddels nagenoeg zeker dat het nieuwe steunpakket in de VS er niet komt voor de verkiezingen over een week.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 3,8% onderaan. Beleggers krijgen er steeds minder vertrouwen in dat een paar opstandige aandeelhouders de geplande aandelenemissie kunnen tegenhouden.

Staalproducent ArcelorMittal en uitzender Randstad volgden met minnen van 3,1% respectievelijk 3%.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI zakte 1,1%. In aanloop naar de morgen nabeurs te publiceren kwartaalcijfers herhaalde ING zijn koopadvies. Ook branchegenoot ASML wist gezien het verlies van 0,4% niet te profiteren van het meevallende kwartaalbericht waarmee de Nederlandse chipproducent NXP maandagavond naar buiten trad.

Just Eat Takeaway leverde 0,5% in. Beleggersorganisaties VEB en Eumedion vrezen dat het maaltijdbestelbedrijf begin 2021 in een juridisch niemandsland verdwijnt, als de fusie van de Britse en Nederlandse delen wordt afgerond en de Nederlandse beursnotering verdwijnt.

Prosus ging met een winst van 1,7% aan kop. Maandag blonk de techinvesteerder ook al uit.

ABN Amro won 0,3%. De Britse bank HSBC en het Spaanse Santander kwamen vanochtend met meevallende resultaten naar buiten en gaven aan de dividendbetaling te willen hervatten zodra dit mogelijk is.

Bij de middelgrote fondsen belandde Eurocommercial Properties met een min van 3,6% onderaan, na de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

Verlichtingsbedrijf Signify zakte 3,2%, na door de Amerikaanse bank Morgan Stanley op de verkooplijst te zijn gezet.

Aalberts leverde 2,2% in. De industrieel toeleverancier meldde in een update dat het derde kwartaal "verder herstel" liet zien, na de fikse klap van de coronacrisis eerder dit jaar.

