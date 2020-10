Tech dempt schade AEX tegen vallend staal

Na een kabbelend verloop eindigde de AEX-index 0,1% lager op 545,65 punten. De AMX kwam flink onder druk en daalde 1,5% naar 792,90 punten.

Andere Europese beurzen kleurden de borden veel roder dan Amsterdam. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren tot 1,8%.

Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat de aandelenmarkten na de sterke opleving van begin vorige week in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen. Hij wijst er op dat de onzekerheid over de uitslag van de komende presidentsverkiezingen daar een grote rol bijspeelt. „Na de verkiezingen zal ongeacht de uitslag de stemming weer gaan verbeteren, tenzij er geen duidelijke winnaar uit de bus komt. Dat scenario zou slecht zijn voor beleggers. Voor president Trump zal vooral de staat Florida cruciaal zijn voor een herverkiezing.”

Corné Van Zeijl, analist bij Actiam, houdt er rekening mee dat Trump nog met een konijn uit de hoge hoed kan komen die de verkiezingen op zijn kop kunnen zetten. „Vier jaar geleden won Trump echter met minimale verschillen van Hilary Clinton in de belangrijke battleground states, terwijl Biden in de peilingen momenteel een ruime voorsprong heeft in die staten. Ook staan alle Democratische kopstukken achter hem. Bij Hillary was dat niet zo.”

Coronadeal

De tweede golf aan coronabesmettingen die steeds meer landen treft, bleef zorgen voor terughoudendheid bij beleggers. Bovendien is het inmiddels nagenoeg zeker dat het nieuwe steunpakket in de VS er niet komt voor de verkiezingen over een week. Volgens Nijkamp is er geen reden tot zorg dat er vóór de verkiezingen geen coronadeal meer wordt gesloten tussen de Republikeinen en de Democraten. „De kans is groot dat er na de verkiezingen zeker bij een zege van Biden alsnog een omvangrijk stimuleringspakket gaat komen.”

Van Zeijl gaat er ook van uit dat een deal over een nieuwe coronasteunpakket pas na de verkiezingen aan de orde is. „Dan zal de verkiezingsuitslag van belang zijn. Bij een overwinning van Biden met een meerderheid in de Senaat is het gemakkelijker om zijn geplande stimuleringsplannen door te voeren.”

Verder staat deze beursweek in het teken van de grote Amerikaanse techfondsen. Vanavond doet Microsoft de boeken open. Komende donderdag geven onder meer Apple en Amazon inzage in de resultaten over het derde kwartaal. Na de recente domper bij de prestaties van Intel houdt Van Zeijl een slag om de arm over de ontvangst van de Amerikaanse techreuzen. „Bij het vorige cijferseizoen waren de resultaten niet allemaal goed. Het zal dan ook een spannende week zijn.”

Het macronieuws uit de VS was positief. De detailhandelsverkopen kwamen hoger uit dan werd voorzien. Hoewel „Ondanks het goede cijfer bij de winkelverkopen als gevolg van het lockdown-effecr staan de totale consumentenbestedingen in de VS nog steeds onder druk”, stelt Van Zeijl.

Vastgoed en staal uit gratie

Bij de Nederlandse hoofdfondsen zat winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield in de achterhoede met een verlies van 4% . Beleggers krijgen er steeds minder vertrouwen in dat een paar opstandige aandeelhouders de geplande aandelenemissie kunnen tegenhouden.

Staalproducent ArcelorMittal was hekkensluiter met een verzwakking van 5,4% na het nieuws dat China de staalproductie gaat opvoeren. De cyclische uitzender Randstad raakte 4% kwijt.

RD Shell dat donderdag met de resultaten naar buiten komt, viel 2,2% terug ondanks een opleving van de olieprijs. Van Zeijl voorziet dat Shell net als de Britse branchegenoot BP nipt groene winstcijfers gaat schrijven. Bankconcern ING werd 4,5% minder waard.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI raakte 1,5% kwijt. De consolidatie in de chipsector met de overname van Xilinx door AMD voor een bedrag van $35 miljard gaf even steun. ASML koerste 0,1% hoger na de meevallende cijfers waarmee NXP maandagavond naar buiten trad.

Prosus boekte een winst van 2,8% geholpen door de goede gang van zaken op de beurs bij het Chinese Tencent, waar de tech-investeerder een groot belang in heeft. Maandag blonk Prosus ook al uit. Adyen kon eveneens op kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 2,4%.

Unilever kreeg er 1,4% bij na het nieuws dat het levensmiddelenconcern de verhuizing naar Londen doorzet met een verzoek tot goedkeuring bij het Britse Hof.

Just Eat Takeaway dikte 1% aan. Beleggersorganisaties VEB en Eumedion vrezen dat het maaltijdbestelbedrijf begin 2021 in een juridisch niemandsland verdwijnt, als de fusie van de Britse en Nederlandse delen wordt afgerond en de Nederlandse beursnotering verdwijnt. Nijkamp zou het ook betreuren dat Just Eat Takeaway net als recent Unilever naar Londen zou vertrekken. „Gelet op de Brexit zijn er voor Britse beursgenoteerde bedrijven echter minder regels.”

Flow Traders onderaan

Bij de middelgrote fondsen belandde Eurocommercial Properties met een min van 5% onderaan, na de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

Flow Traders dook 4,7% omlaag. Vorige week ging de beursintermediar al gebukt onder slecht ontvangen resultaten.

Verlichtingsbedrijf Signify zakte 3,9%, na door de Amerikaanse bank Morgan Stanley op de verkooplijst te zijn gezet. BAM kreeg een tik van 4,7% te verwerken.

Aalberts leverde 3,8% in. De industrieel toeleverancier meldde in een update dat het derde kwartaal "verder herstel" liet zien, na de fikse klap van de coronacrisis eerder dit jaar.

Geef je kennis en vermogen een boost en meld je aan voor de gratis online Beleggersfair van aanstaande vrijdag.