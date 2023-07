Winst en omzet Microsoft beter dan voorzien, groei clouddiensten valt tegen

De opbrengsten in het kwartaal dat loopt van april tot en met juni kwamen uit op $56,2 miljard tegen $51,9 miljard. een jaar eerder. Analisten hadden in doorsnee een omzet van $55,5 miljard voorzien. De groei van de belangrijke clouddiensten was met $23,9 miljard iets minder sterk dan in dezelfde periode afgelopen jaar.

Ook met de winstgevendheid presteerde Microsoft het voorbije kwartaal beter dan verwacht. Het bedrijf van topman Satya Nadella behaalde een winst per aandeel van $2,69. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg dat nog $2, 23. Vooraf werd er rekening gehouden met een winst per aandeel van $2,55.

Microsoft is zeer actief bezig met het omarmen van kunstmatige intelligentie. De techreus heeft eerder al een samenwerking afgesloten met ontwikkelaar OpenAI die onder meer chatbot GPT in de markt heeft gezet.

In de nabeurshandel kregen de cijfers van Microsoft een bedrukte ontvangst. Het aandeel ging 1,5% achteruit.