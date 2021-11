Premium Binnenland

Woede om ’karige’ salarisverhoging militairen: ’Zo erg als nu nog niet meegemaakt’

Een salarisverhoging van minder dan het inflatiepercentage is bij veel militairen totaal verkeerd gevallen. Ze zijn volgens militaire vakbonden woedend. De boosheid komt bovenop frustraties over materieel- en munitietekorten en onvervulde vacatures. Vakorganisaties signaleren dat de krijgsmacht in e...