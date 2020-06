BMW: Versoepelen klimaatdoelen is concurrentievervalsing

De nieuwe elektrisch aangedreven BMW iX3 en i4 heeft de Duitse autobouwer de eerste modellen die gericht zijn op veel volume. Ⓒ BMW

Nederland is het eerste land buiten moederland Duitsland waar BMW zijn nieuwe elektrische modellen presenteert. De autobouwer is ondanks corona helder: op investeringen in technologie wordt niet beknibbeld. „En Nederland is echt een laboratorium voor ons.”