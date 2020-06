Topman Eric Rondolat Ⓒ Matty van Wijnbergen SIGNIFY NV 22.25 3.83 %

Verlichtingsbedrijf Signify meldt dat wetenschappers van Boston University hebben bevestigd dat uv-c-licht effectief is in het desinfecteren van het coronavirus. Topman Eric Rondolat ziet ’fabuleus potentieel’ in de lampen.