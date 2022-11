Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Spaarder krijgt toch geld Russische bank

Spaarders die hun geld hadden uitstaan bij de in april failliet gegane Amsterdam Trade Bank (ATB) – ook wel bekend als FIBR – krijgen alsnog al hun geld terug, zelfs als hun tegoed hoger was dan de ton die meestal via het depositogarantiestelsel wordt gedekt.