Column: naar een emissievrije zuivelindustrie

Het melkmeisje staat er stokstil bij. Ze schenkt de melk geconcentreerd in de kan. Het stroompje melk uit de melkkan is zo’n beetje de enige dynamiek in het schilderij. Johannes Vermeer toont het alledaagse en het eenvoudige van destijds. Dit typisch Nederlandse tafereeltje laat ook zien dat onze voorliefde voor melkproducten van alle jaren is. Het heeft van Nederland een zuivelrijk landje gemaakt. Alleen de simpelheid van toen is vandaag de dag ver te zoeken.