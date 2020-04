Bayer gaat krachtig optreden tegen klachten over onkruidverdelger

Het concern blijft erbij dat glyfosaat, het hoofdbestanddeel van Roundup, veilig is en Bayer verzet zich tegen veroordelingen tot het betalen van een schadevergoeding. Het aantal klachten steeg in het eerste kwartaal tot 52.500, van 48.600 gemeld in februari. In de tussentijd is Bayer aan het onderhandelen over een schikking. Die gesprekken verlopen vanwege de pandemie „aanzienlijk” trager , aldus de chemiegigant.

Schikking

„Wij gaan alleen een schikking overwegen als het financieel gezien redelijk is”, stelde topman Werner Baumann van Bayer. Hij vindt het ook belangrijk dat een mogelijke deal goed uiteenzet hoe toekomstige klachten snel afgehandeld kunnen worden. Deze voorwaarden gelden volgens de topman meer dan ooit, nu acute problemen met betalingen en een economische neergang op de loer liggen.

Vorig kwartaal had Bayer nog de wind mee van de pandemie. De omzet steeg mede dankzij sterke vraag naar medicijnen tot 12,8 miljard euro. Dat betekende een groei van 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. De winst nam met een vijfde toe tot 1,5 miljard euro. De vooruitzichten voor dit jaar blijven ondanks de onzekerheid rondom Covid-19 staan, meldde Bayer.