Café om alvast in te oefenen...

De grootste ruimte is nu omgetoverd tot een hippe bar met een lange toog en een achterwand voor glazen en flessen. „Hier gaan we ons eigen personeel opleiden”, zei Lynndell vlak voor de nieuwe lockdown. „Uiteindelijk moeten ze alles weten over gastvrijheid, hoe je een biertje tapt, hoe je drankjes serveert, hoe je mensen aanspreekt, ga maar door.”

Lyndell Melles met haar vriend Daan van Oostenrijk, de financiële man in haar bedrijf. Ⓒ Foto’s De TELEGRAAF

Haar bureau bestaat op 17 januari vijf jaar. Zij zet niet alleen bediening in voor de horeca, maar ook gastvrouwen en -heren, chauffeurs, koeriers, etc. „Wij hebben enorm gescoord tijdens de Formule 1 op Zandvoort.”

Een voormalige woonruimte is nu Lynndells eigen kantoor. „Maar hier kunnen ook groepen bij elkaar komen voor theorielessen. Dan ga ik ergens anders heen, want alles zit toch in mijn laptop.” Boven is nog een opkamer met vier bureaus voor het backoffice. Aan de tafel waar ook de sollicitatiegesprekken worden gevoerd, en dat zijn er veel omdat mensen komen en gaan, leren nieuwkomers ook hoe ze moeten indekken.

„Op vrijdagmiddagen, althans na de lockdown, zijn medewerkers hier hartelijk welkom voor een borrel”, zegt de jonge ondernemer.

Melles People op de hoek van de Valeriusstraat en de Hendrik Jacobszstraat in Amsterdam Zuid. Ⓒ Foto De Telegraaf

„Voorbijgangers zie je ook nieuwsgierig naar binnen , maar zij kunnen hier niets drinken.” De stijlvolle oefen-bar is echt alleen bestemd voor eigen personeel. Vooralsnog. „Het zou natuurlijk geweldig zijn om er een échte kroeg van te maken”, kijkt Lynndell vooruit.

„Daarin kunnen mensen ook werkervaring opdoen. Maar dan hebben we een andere vergunning nodig. Ik ben natuurlijk ondernemer genoeg om dat te proberen.”

Met welke gasten ook: dit jaar is er nog geen oud&nieuw-borrel in de bar.