Verlies Formule 1 kost VodafoneZiggo klanten

Het aantal mobiele klanten, omzet en winst stegen wel. Daardoor zijn nu meer dan 5 miljoen post-paid simkaarten actief bij een nipt lagere kwartaalomzet van €1,01 miljard en een 2% hoger ebitda bedrijfsresultaat op €479 miljoen.

Aan de Ziggo-kant (vast internet, tv en vaste telefonie) verloor ruim afgelopen kwartaal ruim 23.000 abonnees op de consumentenmarkt, waarmee het aantal klanten ten opzichte van een jaar eerder met 100.000 is gedaald. Het bedrijf wijt dat aan het verlies van de formule 1 rechten en reclame die concurrenten als KPN en T-Mobile maken ronde aanleg van hun glasvezelnetwerken. In Nederland hebben zo’n 7,4 miljoen van de ruim 8 miljoen huishoudens een aansluiting op het Ziggo-netwerk. Momenteel maakt net iets meer dan de helft daar ook gebruik van. Onlangs kondigde Ziggo een tariefsverhoging van gemiddeld €2,12 per maand aan, onder andere vanwege de hogere energiekosten die het kwijt is.

VodafoneZiggo is zelf bezig met een upgrade van zijn coax-netwerk, waarop nu zo’n 79% van downloadsnelheden van 1 gigabit kan krijgen. Omdat de gemiddelde opbrengsten per aansluiting steeg van €51 naar 52 per maand, bleef het omzetverlies hier beperkt tot 2,6%. Op de zakelijke markt voor vast internet boekte VodafoneZiggo groei.

Mobiel gegroeid

Aan de mobiele kant, waar het bedrijf onder de naam Vodafone opereert, groeide het aantal abonnees op de consumentenmarkt met een kleine 15.000. Daar werden echter minder telefoontjes bij verkocht, zodat de omzet ongeveer gelijk bleef. Bij zijn zakelijke klanten, groeide het aantal simkaarten met 22.000 en profiteerde Vodafone van hogere roaming-inkomsten.

In het persbericht spreekt VodafoneZiggo van restaultaten die ’solide en volgens verwachting’ en zodanig dat het bedrijf ’volledig op schema’ is om zijn financiële doelen voor 2022 te realiseren. VodafoneZiggo is voor de helft in handen van het Amerikaanse LibertyGlobal en voor de andere helft van het Britse Vodafone Group.