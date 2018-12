Ultimatum aan kabinet over loondoorbetaling bij ziekte

„Als er niet snel een oplossing komt blijven we net als het vorige kabinet doormodderen. Dat kan niet de bedoeling zijn. De intenties van dit kabinet zijn goed, maar de uitwerking van het dossier rond de loondoorbetaling krijgt een zware onvoldoende. Op het departement hebben ze geen idee hoe ze dit probleem moeten oplossen, ze snappen het gewoon niet. Dat is echt tenenkrommend”, zeggen waarnemend voorzitters Jan Meerman en Fried Kaanen in een gesprek met De Telegraaf.

Het kabinet wil de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkorten van twee naar één jaar, zodat mkb-bedrijven weer sneller mensen in vaste dienst nemen. Het tweede jaar moeten de werkgevers zelf betalen via een uniforme premie aan het UWV.

Nadelig

Volgens Meerman en Kaanen pakt het huidige voorstel van het kabinet zeer nadelig uit voor mkb’ers. „Wij krijgen het niet verkocht aan onze achterban.”

