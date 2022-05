VEB roept beleggers op zich te melden om schuldwitwassen bij ABN Amro

De zwaardere verdenking kwam bovenop de eerdere verdenking van witwassen. Volgens de VEB heeft ABN Amro hiermee belegger misleid. De beleggersvereniging noemt de mededeling achterin het jaarverslag ’niet passend voor essentiële informatie over een onderneming. „Hierdoor was deze informatie niet snel toegankelijk en kon niet op correcte wijze en tijdig worden beoordeeld door het beleggend publiek”, schrijft het in een persbericht. „Terwijl een enkele belegger wellicht meteen deze informatie vernam bij publicatie van het jaarverslag op 10 maart 2021 en zijn aandelen ABN snel verkocht, kwam de grootste koersdaling nadat De Telegraaf hiervan melding maakte op 15 maart.”

Bekijk ook: Beleggersclub stelt ABN Amro aansprakelijk voor witwasschade

Schikking

ABN schikte in april met het OM voor de verdenking van (schuld)witwassen voor €480 miljoen. Dat bedrag bestond voor €300 miljoen uit boete en voor €180 miljoen voordeelsontneming. Deze schikking ging alleen om de bank. Bestuurders of hun voorgangers worden mogelijk nog vervolgd.

De schikking met het OM staat volgens de VEB los van de klacht over misleiding van beleggers. De vereniging is op zoek naar beleggers die hun aandelen ABN hebben gekocht voor publicatie van het jaarverslag op 10 maart 2021 of voor de bekendmaking in het artikel van De Telegraaf op 15 maart 2021. Zij hebben hierdoor volgens de VEB mogelijk schade geleden. „Waren zij eerder geïnformeerd over de verdenking van schuldwitwassen dan hadden zij hun aandelen ABN niet of tegen een lagere prijs gekocht”, redeneert de beleggersclub, die nu wil ’inventariseren hoeveel aandeelhouders schade hebben geleden omdat ABN beleggers niet tijdig en adequaat heeft geïnformeerd over de zware verdenkingen van het OM ten aanzien van witwaspraktijen bij de bank’.