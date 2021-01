Hart voor daklozen

De tweesterrenchef en het gastronomische biermerk De Goede & De Stoute sloegen de handen ineen om op de laatste dag van het jaar exclusieve oliebollen met champagnebier te bakken. De opbrengst kwam volledig ten goede aan het daklozeninitiatief van François Geurds. Er werden meer dan 3000 oliebollen, sommige met een laagje bladgoud, verkocht en de gehele opbrengst van 15.000 euro ging naar de warme maaltijden voor Rotterdamse daklozen. Dit resulteerde er onder meer in dat op oudjaarsavond honderden daklozen konden worden gevoed. De komende maanden zal Geurds nog meer warme maaltijden bereiden voor de groep daklozen.

Bierondernemers Pieter van Doorn (l.) en Piet Tirion.

Het was niet het eerste initiatief van François Geurds voor daklozen in Rotterdam. Jaarlijks organiseert hij ook een barbecue en een kerstdiner voor deze groep. De sterrenchef die onder meer zijn restaurants FG (**) en FG Foodlabs (*) runt, werd al op jonge leeftijd gegrepen door de passie voor koken. Hij leerde het van zijn moeder. Zo zat hij als kind betoverd voor de oven, verbaasd over wat er daarbinnen gebeurde. Hij had maar één wens, leren koken. Hij wilde deze magie begrijpen en de technieken beheersen.

Hij werkte jaren als sous-chef bij het toenmalige nummer één driesterrenrestaurant van de wereld, The Fat Duck nabij Londen, waar hij streefde naar het hoogst haalbare. Zijn ambitie en energie lijken ook in Rotterdam grenzeloos. De samenwerking met De Goede & De Stoute maakte Geurds enthousiast. „Hun bier Vuurzee is van een uitzonderlijke kwaliteit en hoort thuis op de gastronomische tafel.” Het merk is opgericht door Pieter van Doorn en Piet Tirion. Zij hebben samen een duidelijke missie voor ogen: „We willen bier naar het wereldtoneel van de hoge gastronomie brengen.”