Koper vist op Funda vaker achter het net door databank makelaars

Wybren van Haga onthult vastgoedvermogen

Tweede Kamerlid Wybren van Haga steekt niet onder stoelen of banken wat zijn huizenbezit waard is. De BVNL-politicus die uit de VVD werd gezet nadat hij enkele keren in opspraak kwam in verband met zijn panden, openbaart nu dat zijn vastgoedportefeuille goed is voor zo’n €30 tot 40 miljoen.