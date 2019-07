Signify-ceo Eric Rondolat en zijn financiële rechterhand Stéphane Rougeot. Ⓒ ANP SIGNIFY NV 24.84 -8.47 %

Het winstdoel van Signify voor dit jaar staat ter discussie bij analisten na een tegenvallend tweede kwartaal. Het voormalige Philips Lighting heeft in de afgelopen drie maanden met een winstmarge van 9% gedraaid. Bij de beursgang in 2016 beloofde het verlichtingsconcern dat de marge in heel 2019 op 11% tot 13% zou uitkomen.